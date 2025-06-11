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        Haberler Dünyadan Christian Slater'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız verildi

        Christian Slater'a Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız verildi

        'Mr. Robot', 'Vampirle Görüşme', 'Robin Hood: Hırsızlar Prensi' gibi yapımlarla tanınan Christian Slater, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:55
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        Ünlü oyuncu Christian Slater, Los Angeles'taki Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda 2 bin 815'inci yıldızın sahibi oldu.

        Televizyon kategorisinde bir yıldızla onurlandırılan Slater, törene ailesi, 'Dexter: Original Sin'deki rol arkadaşı Sarah Michelle Gellar ve 'Heathers' yönetmeni Michael Lehmann ile birlikte katıldı.

        Steve Nissen'in sunuculuğunu yaptığı törende, Slater'la birlikte 'True Romance' filminde rol alan Patricia Arquette'in yazdığı bir mektup yüksek sesle okundu.

        'Mr. Robot', 'Vampirle Görüşme', 'Robin Hood: Hırsızlar Prensi' gibi yapımlarla yıldızı parlayan 55 yaşındaki Slater, ünlü kaldırımda yıldızına kavuştuğu törende ailesinden övgüyle bahsederek, "İnanılmaz ve harika çocuklarım var. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Hollywood Bulvarı'nda bir yıldıza sahip olmak harika ama ailem ve bugün sahip olduğum sevgi olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olmazdı" dedi.

        Hollywood Şöhretler Kaldırımı; oyuncuların, yönetmenlerin, yapımcıların, müzisyenlerin eğlence endüstrisindeki başarılarının anıtı niteliği taşıyor.

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        #Christian Slater
        #Hollywood
        #Şöhretler Kaldırımı

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