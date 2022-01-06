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Chris Noth'un "And Just Like That..." dizisindeki sahneleri atıld

Chris Noth'un "And Just Like That..." dizisindeki sahneleri atıldı

Dört kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan "Sex And The City"nin yıldızı Chris Noth, "Mr. Big" karakteriyle şöhrete ulaştığı dizisinin devamı niteliğindeki "And Just Like That..."in son bölümünden çıkarıldı

06.01.2022 - 17:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü aktör Chris Noth, hakkında yapılan cinsel taciz suçlamaları kariyerini de olumsuz etkiledi. İddiaların ardından Noth, HBO Max platformunda yayınlanan "Sex and the City"nin devam dizisi "And Just Like That"in final bölümünden atıldı.

  • Variety'nin haberine göre; 67 yaşındaki Amerikalı oyuncunun sahneleri, dizinin 3 Şubat'ta yayınlanacak final bölümünden çıkarıldı.

  • Noth'un canlandırdığı "Mr. Big" karakteri, "And Just Like That..."in ilk bölümünde kalp krizi sonrası ölmüştü. Son bölümde yer alan bir hayal sahnesinde, Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı "Carrie" karakterinin "Big" ile yeniden buluşmasına yer verilecekti.

    HBO, Noth'un final bölümünden atılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

  • KARİYERİ SALLANTIDA

    Noth'un bağlı bulunduğu ajans da onunla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Chris Noth, iddialar nedeniyle rol aldığı "The Equalizer" adlı dizinin kadrosundan da kovulmuştu. Ünlü oyuncunun cephesinde bir başka olumsuzluk daha yaşanmıştı. Alkollü içki markasını 12 milyon dolara satın almaya hazırlanan şirket de, Noth ile anlaşmasını iptal etmişti.

  • "DAİREME GİRDİ"

    Öte yandan Chris Noth'a bugüne dek dört kadın, cinsel saldırı suçlamasında bulunmuştu.

    Aktris Zoe Lister Jones'ın ardından gerçek adlarını gizleyip kendilerini "Lily" ve "Ava" olarak tanıtan iki kadından sonra şarkıcı Lisa Gentile de Noth'un tacizine uğradığını ileri sürmüştü.

    Gentile, kadın hakları avukatı Gloria Aldred ile online olarak yaptığı görüşmede yıllarca sakladığı bu olayı geçtiğimiz haftalarda itiraf etmişti. Şarkıcı, 2002 yılında bir gece gezmesinden sonra kendisini eve bırakan aktörün, yaşadığı daireye girdiğini ve orada kendisine tacizde bulunduğunu söylemişti. Lisa Gentile, Chris Noth ile 1998 yılında New York Manhattan'daki ünlü bir restoranda tanıştıklarını ifade etmişti.

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