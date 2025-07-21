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        Haberler Dünyadan Chris Martin yasak aşkın ifşa olduğu konser sonrası uyarıda bulundu - magazin haberleri

        Chris Martin yasak aşkın ifşa olduğu konser sonrası uyarıda bulundu

        Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkının ifşa olduğu Coldplay konseri sonrası, grubun solisti Chris Martin, olaya şaka yollu gönderme yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:12
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        Skandal sonrası uyarıda bulundu
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        Coldplay grubunun solisti Chris Martin, geçen haftadan beri internette büyük yankı uyandıran konserdeki yasak ifşasının ardından, sessizliğini esprili bir şekilde bozdu. Skandalın yaşandığı konser sonrası çıktığı ilk sahne performansı sırasında, hayranlarını seyirci kamerası konusunda şaka yollu uyararak yaşanan olaya gönderme yaptı.

        Chris Martin, konser izleyicilerine, 'The Jumbotron Song' adlı şarkısını çaldıkları esnada, konserdeki devasa ekranda görünebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

        Martin, Wisconsin'deki Camp Randall Stadyumu'nda kendisini seyredenlere, "Kalabalıktan bazılarımıza merhaba demek istiyoruz" dedi. Ardından, "Bunu şu şekilde yapacağız: Kameralarımızı kullanıp bazılarınızı büyük ekrana çıkaracağız. Lütfen makyajınızı yapmadıysanız şimdi yapın" diye esprili sözler kullandı. Martin'in uyarısına rağmen, konserdeki dev ekranda hiçbir çift gösterilmedi.

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        Martin'in uyarısı, 16 Temmuz'da Massachusetts'teki Gillette Stadyumu'nda gerçekleşen konserde ekrana yansıyan skandal görüntünün ardından geldiği için önemliydi. Konser alanındaki dev ekrana yansıtılan görüntüde, birbirlerine sarılan bir erkek ve kadının hızla yüzlerini kapatıp kameradan uzaklaşma çabası, büyük bir ihaneti ortaya çıkarmıştı. Martin, kameradan saklanmaya çalışan çift için, "Ya yasak ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar" demişti.

        İnternette hızla yayılan videonun ardından bu kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ve aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı. Her ikisi de başkalarıyla evliydi. Skandalın ardından Byron, CEO'luk görevinden istifa etti.

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        #Chris Martin
        #Coldplay
        #konser
        #skandal
        #Yasak Aşk

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