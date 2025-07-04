Chris Hemsworth ve Elsa Pataky yaz tatilini farklı ülkelerde ayrı geçiriyor

Chris Hemsworth ve Elsa Pataky çifti, yaz tatilini farklı yerlerde geçiriyor. Üç çocuğuyla mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin yazı ayrı geçirmesi, "Acaba ayrılıyorlar mı?" sorularını gündeme taşıdı.

41 yaşındaki 'Thor' yıldızı Hemsworth ve 48 yaşındaki İspanyol oyuncu Pataky, sık sık birlikte çekilen fotoğraflarına sosyal medyada yer vermeleriyle biliniyor, ancak çift haftalardır birlikte fotoğraf çektirmedi. Avustralya'da yaşayan çift, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki seyahatlerinin tadını çıkarıyor.

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Avustralyalı oyuncu Hemsworth birkaç hafta önce Instagram'da, uzun zamandır birlikte çalıştığı kişisel antrenörü ve en yakın arkadaşı Luke Zocchi ile Fransa'nın Hossegor kentindeki sahil kaçamağından bir dizi fotoğraf paylaştı. Ebeveynleri Leonie ve Craig de bu tatilde ona eşlik etti.

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Chris Hemsworth ve antrenörünün Fransa tatili

Eşi Elsa Pataky ise ülkesi İspanya'da tatilin tadını çıkardı ve bu tatilden karelerini Instagram'da paylaştı.

Elsa Pataky İspanya'da

Çift, ayrı tatillerinden bir hafta önce, oğulları Sasha'nın Byron Körfezi'ndeki sörf yarışmasında ona destek olurken birlikte fotoğraf verdi.

Chris Hemsworth'e tatilde anne ve babası da eşlik etti Hemsworth çifti, son yıllarda Byron Körfezi'ni evleri haline getirdi. Ünlü oyuncu sörf dolu yaşamlarına dair kesitleri sosyal medyada sık sık paylaşıyor. Çift, ayrı tatillerinden bir hafta önce, oğulları Sasha'nın sörf yarışmasında bir araya geldi Çift, 2014 yılında Byron Körfezi'nde 4,2 hektarlık geniş bir araziyi 7 milyon dolara satın aldı ve sonunda bu araziye 50 milyon dolarlık devasa bir malikane inşa etti. İkisi de aynı menajerle çalışan Chris Hemsworth ve Elsa Pataky, bu sayede 2010’un başlarında tanıştı ve aynı yılın sonunda evlendi. Çiftin 12 yaşında India adında bir kızı ve 11 yaşında Tristan ve Sasha adlarında ikiz oğulları bulunuyor.