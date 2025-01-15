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        Haberler Gündem Politika CHP’de muhalifleri ikna çabası sürüyor: “Parti sırat köprüsünden geçiyor” | Son dakika haberleri

        CHP'de muhalifleri ikna çabası sürüyor

        CHP Genel Merkezi muhalif milletvekilleri ikna etmek için harekete geçti. Partide "ağabey" konumundaki isimler muhalif vekillerle görüşüp eleştirilerini basın üzerinden değil parti içinde dile getirmelerini istedi. "Parti sırat köprüsünden geçiyor" dedi.

        Giriş: 15.01.2025 - 09:45 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:45
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        CHP'de muhalifleri ikna çabası sürüyor
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        CHP’de gözler Genel Başkan Özgür Özel’i normalleşme ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılama başta olmak üzere hedef alan muhalif milletvekillerine çevrildi. Sayıları 40 civarında olduğu belirtilen vekillerin özel yönetimini eleştiren bir bildiri hazırlandığında oldukları biliniyor.

        “PARTİ SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYOR”

        Edinilen bilgiye göre o bildirinin yayınlanması beklenirken genel merkez de harekete geçti. Tekin Bingöl ve Bülent Tezcan’ın da içinde olduğu ve partide “ağabey” konumundaki bazı isimler muhalif milletvekilleriyle görüşmeye başladı. Genel merkezde gerçekleştirilen görüşmelerde muhalif isimlere, “Parti şuan sırat köprüsünden geçiyor. Eleştiriniz itirazınız varsa bunu medya önünde anlatmak yerine gelin genel başkanla görüşün, kendi içimizde konuşalım. Parti zarar görmesin.” dedikleri kaydedildi.

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