CHP'de başkanlık yarışı ikinci turda bitti! İşte CHP'de genel başkanlık yarışını kazana aday
CHP seçim sonuçları yani 38. Olağan CHP Kurultayı sonuçları gece saatlerinde tamamlanan ikinci turun ardından belli oldu. 38. CHP Olağan Kurultayı dün sabah saatlerinde başladı. 1368 kurultay delegesi, CHP yeni genel başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında genel başkanlık yarışı başladı. İki aday da ilk turda salt çoğunluğu elde edemeyince ikinci tur oylamasına geçildi. İkinci tur oyalamada CHP yeni genel başkanı belli oldu. Peki, CHP yeni genel başkanı kim oldu? İşte CHP kurultayı seçim sonuçları...
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CHP genel başkanı kim oldu? Geçtiğimiz gün başlayan 38. CHP Olağan Kurultayı ilk gününde genel başkanlık yarışına sahne oldu. Örsan Öyman'in adaylıktan çekilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında CHP genel başkanlık yarışı başladı. 1368 kurultay delegesinin oy kullandığı kurultayda ilk turda iki adayın da salt çoğunluğu elde edememesi nedeniyle başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Saat 00.30'da başlayan ikinci tur oylaması sonucu "CHP yeni genel başkanı kim oldu?" sorusu cevabını buldu. İşte CHP seçim sonuçları yani 38. Olağan CHP Kurultayı sonuçları....
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CHP SEÇİM (KURULTAY) SONUÇLARI: İLK TURDA KAZANAN OLMADI!
CHP 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimleri ikinci turda sonuçlandı. İlk tur oylamada Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da 664 oy aldı. 1346 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz sayıldı.
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İKİNCİ TURDA CHP YENİ GENEL BAŞKANI BELLİ OLDU!
Saat 00.30'da başlayan ikinci tur, 02.30'da tamamlandı.
İkinci tur CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
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PM VE YDK ÜYELERİ DE BELİRLENECEK
"İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.
Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda PM seçimlerinin "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Blok listede uzlaşma olmaması durumunda her aday "anahtar listesi"ni açıklayarak çarşaf listeden kendisine yakın isimlerin PM'ye girmesini sağlamaya çalışacak.
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CHP'de 60 kişilik PM, kurultay sonrası en yetkili kurul olarak görev yapıyor.
MYK üyeleri, PM içinden atanırken milletvekili ve belediye başkanları listeleri de yine PM tarafından onaylanıyor.
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CHP YENİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.
Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerinde yer aldı.
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2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.
Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.