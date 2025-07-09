CHP'nin İstanbul seçimi soruşturmasında detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP İstanbul 2023 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla açtığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında verilen talimat sonrası CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve bazı CHP ilçe başkanları emniyete giderek ifade verdi.

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’a Beykoz Belediyesi soruşturmasında tutuklanan Özel Kalem müdürü Veli Gümüş’ün iddiaları soruldu.

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“İLÇE BAŞKANI SES KAYDI AL DEDİ”

Beykoz Belediyesi’ne yönelik açılan ihaleye fesat karıştırma davası kapsamında tutuklu bulunan Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Haziran’da ifade verdi. Gümüş, yaklaşık 4 aydır ihaleye fesat karıştırma iddiası nedeniyle tutuklu olduğunu söyleyerek, “2023 yılı Ağustos ayında yapılan İstanbul İl Başkanlığı seçiminde ben il delegesiydim ve o dönem Ataşehir Belediyesi’nde teknisyen olarak çalışmaktaydım. 2023 yılının Ağustos ayı başında İstanbul İl Başkanlığı için aday olan Özgür Çelik beni aradı. Kendisi benden seçimde şahsına oy vermemi istedi. Ben de kendisine Cemal Canpolat’ın listesinde olduğumu ve onu destekleyeceğimi söyledim. Sonrasında telefonu kapatıp beni Facetime’dan aradı. Bu aramasında ‘Bak biz hemşeriyiz senin beni desteklemen lazım, sen yine de Beşiktaş’ta Fahrettin abin var onunla bir görüş’ diyerek telefonu kapattı. Ben o dönemde Beykoz İlçe Teşkilatı’nda görev yaptığım için bu durumu ilçe başkanımız olan Mahir Taştan’a ilettim. Kendisi bu tarz usulsüz teklifler edilirse bunu ses kaydına almamı istedi. Yanıma o dönem yine il delegesi olan Uğur Gökdemir’i vererek her ikimize de aynı tembihlerde bulunup bizi oraya gönderdi. Biz Beşiktaş’ta Fahrettin Çırak’ın arkadaşına ait olan ofiste buluştuk.” dedi.

“KİŞİ BAŞI 100 BİN TEKLİF ETTİ, BİZ İKİ KİŞİ İÇİN 750 BİN İSTEDİK” Söz konusu buluşmada kendilerine oy karşılığında para teklif edildiğini iddia eden Veli Gümüş, “Bu görüşme esnasında Fahrettin Çırak bize “Özgür Çelik’i kendilerinin aday yaptıklarını, bizim gibi genç adamların Cemal Canpolat’ı kastederek yaşlı kişilerin yanında ne işimizin olduğu, bizim Özgür Çelik’e oy vermemiz gerektiğini, kendisinin burada bulunmasını Özgür Çelik ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın istediğini belirterek kişi başı 100 bin TL para teklif etti. Biz de bu teklifin nereye kadar çıkacağını görmek istediğimiz için bu miktarın az olduğunu iki kişi için toplam 750 bin TL istediğimiz yönünde konuşmalar yaptık. Ancak dosyanızdaki ses kaydı bizim onunla yaptığımız görüşmenin belli bir aşamasında başladığı için sanki daha önce de bu konu üzerinde bir konuşma yapmış gibi bir anlam çıkabilir. Ses kaydı başlamadan önceki zaman diliminde Fahrettin Çırak bize vermeyi düşündüğü para miktarını açıklamıştı. Bu parayı da Özgür Çelik’in yönlendirmesiyle bize vereceğini zaten bana telefon eden kişinin Özgür Çelik olması sebebiyle anladım.” ifadelerini kullandı.

SES KAYDI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA KADAR GİTTİ Konuşmaları kayıt altına aldıklarını söyleyen Gümüş, “Oradan çıktıktan sonra Beykoz İlçe Başkanımız olan Mahir Taştan’ın yanına gidip o ses kaydını teslim ettik. Mahir başkan da dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu’na bu ses kaydını verdi. Canan hanımın da bu ses kaydını o dönemki CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini biliyorum. Bizim amacımız, karşı aday çıkaran adayın bu şekilde insanlara para dağıtarak seçimi etkilemeye çalıştıklarını kanıtlamaktı ve bu sebeple oraya gittik. Kesinlikle burada konuşulan paraları almadık ve biz yine il başkanı seçiminde genel merkezin adayı olan Cemal Canpolat’ı destekledik. Benim Cemal Canpolat’ın listesinden kongre delegesi olarak aday yazıldığım görülecektir. O gün benimle oraya gelen Uğur Gökdemir şu anda Beykoz Belediyesi’nde belediye meclis üyesidir. Benim şu an verdiğim beyanları reddederse bunun sebebi sadece göreceği siyasi baskıdır. Olay anlattığım şekilde olmuştur. Tüm bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım. Biz oraya delil elde etme amacıyla gidip bu konuşmaları yaptığımız için ve konuşulan parayı almadığımız için üzerine atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” şeklinde konuştu.

“SEÇİMLE İLGİLİ HERHANGİ BİR PAZARLIĞA DENK GELMEDİK” Veli Gümüş’ün bu ifadesi okunan CHP Beykoz İl Başkanı Mahir Taştan ise şunları söyledi: “Veli Gümüş’ü 15 yıldır tanırım. Beykoz Yenimahalle delegesi olarak görev yapmaktaydı. Son iki seçimde benim il delege listemdeydi. Uğur Gökdemir Beykoz’da Çiğdem Mahallesi il delegemdir. Kendisini 4-5 yıldır tanımaktayım. Veli Gümüş’ün ifadesinde vermiş olduğu beyanlarda ses kaydı ile alakalı herhangi bir konuşma olmadı. Bana gelen herhangi bir ses kaydı da olmadı. Beyanında belirttiği gibi Canan Kaftancıoğlu ile alakalı da elimde bir ses kaydı olmadığı gibi kendisine de bir ses kaydı vermedim. Bu beyanlarda kendi adımla alakalı olan hususlar gerçek değildir. Veli Gümüş’ün beyanında belirttiği Cemal Canpolat’ın listesinden kongre delegesi olarak aday yazıldığı hususu yalandır. Kendisi il yönetim kurulu asıl üyesi, Uğur Gökdemir ise il disiplin kurulu yedek üyesi listesinde yer almıştır. Başta da belirttiğim gibi herhangi bir ses kaydı ile alakalı konuşmamız olmamıştır. Veli Gümüş’ün benim açımdan verdiği beyanlar doğru değildir. Seçimle alakalı herhangi bir pazarlığa da denk gelmedik. Gayet Seviyeli, saygılı bir seçim olmuştur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”