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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özgür Özel, Muherrem İnce’yi CHP’ye davet etti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel İnce’yi CHP’ye davet etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Ziyarette CHP için 'baba ocağı' tabirini kullanan Özel, İnce'yi birlik olmaya ve baba ocağına davet etti. Bir saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan iki genel başkan gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:10 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:43
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        CHP lideri Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti
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        CHP lideri Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Özel ve İnce açıklamalarda bulundu.

        "MEMLEKET PARTİSİ'NİN BAŞKA BİR ANLAMI VAR"

        İHA'daki habere göre CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün Memleket Partisi’ni, Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaret ettik. Çok değerli bir heyetle bizi kabul ettiler. Elbette tüm siyasi partileri ziyaret ettik ve ülke gündemini konuştuk. Tüm siyasi parti ziyaretlerinin dışında Memleket Partisi’nin bir başka anlamı var bizim için.

        "BABA OCAĞINA EN YAKIN PARTİYİ DAVET EDİYORUZ"

        Biz Türkiye İttifakı diyoruz. Baba ocağı diyoruz. Baba ocağının tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aittir diyoruz. Herkesi baba ocağına davet ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tapusuna sahip bir CHP ve bir baba ocağı varsa, o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partisi’dir" diye konuştu.

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        "DARGINLIKLARI BİR KENARA İTELİM"

        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ise Türkiye’nin ve çevre ülkelerin zor günlerden geçtiğine değinerek, "Bir yanda Rusya-Ukrayna savaşı bir yanda İran-İsrail savaşı. Bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri, ortak iyiyi öne çıkartmalıyız.

        "ARKADAŞLARIMLA BİR TOPLANTI YAPACAĞIM"

        Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Ben önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurumlarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Özgür Özel’i ziyaret edeceğim" ifadelerini kullandı.

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        #CHP
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