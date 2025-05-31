İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlattığı, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Düzce'de gerçekleşiyor. İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

"DÜZCE'NİN VİCDANINA SIĞINMAYA GELDİK"

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"Güzel Düzce, Türkü, Abhaz'ıAbhaz'ı, Çerkez'i, Pomak'ı tüm renkleriyle kucaklaşan, Atatürk'e, onun devrimlerine bağlı olan, tarih boyunca haksızlığa susmayan, meydanlara sığmayan Düzce merhaba. Bugün bütün zulümlere karşı Düzce'nin vicdanına sığınmaya ve sesimizi yükseltmeye geldik. 19 Mart darbesinden sonra tüm Türkiye ayağa kalktı. 7 gün 7 gece mücadele verdik. Sabahın erken saatinde kayyum diye kalkanlar, karşısında milleti buldu. Yarın da Antalya'da olacağız. Ama Düzce bizi öyle içten öyle yürekten çağırdı ki; buraya gelmeden, sizinle göz göze gelmeden, bu itirazı buradan yükseltmeden edemedik.

"DÜZCE KİMSENİN DEĞİL MİLLETİN KALESİDİR"

Gitme dediler, AK Parti'nin kalesidir dediler. Düzce'yi tanımamışlar. O eski siyaset, kutuplaşmalar geride kaldı. O kaleler geride kaldı. Düzce, AK Parti'nin ya da başkasının kalesi değildir; milletin kalesidir. Türkiye'nin tüm demokratları bir otokrata karşı birleştik. Artık Düzce bizi, biz Düzce'yi tanıdık. Plaka numarası son numara da olsa, Düzce gönlümüzde bir numaradır. Biz kazanacağız, omuz omuzayız. İyilik kazanacak, kötülük kaybedecek.

Gün gelecek devran dönecek, hırsızlar, uğursuzlar, darbeciler hesap verecek. AK Partisi üyesi olanlar, onların döneminde işe girenler kimse endişe etmesin. Bizim iyi yürekli insanlarla değil varsa haksızlık yapanlar onlar düşünsün. Bu iktidar yıllarca Düzce'nin oyunu aldı ama hizmette pek görünmedi. Düzce, söz verip de unutanları çok gördü. Kanal İstanbul'un peşine düşenler Melen Barajı'nı yapmıyorlar. Ortaya çıkan çatlakları ise Ekrem Başkan ortaya çıkardı. Düzce'ye emek veren Ekrem başkan ile İSKİ'nin başındaki Şafak Başa, şu an Silivri Cezaevi'ndeler. Onlara kocaman selam gönderiyoruz. "DARBE SAVCI CÜBBESİYLE GELDİ" Darbe bu kez postalla, tankla değil savcı cübbesiyle geldi. Ekrem başkan iftar sofrasındayken 31 yıl önce İstanbul Üniversitesi'nin verdiği diplomayı sırf Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye iptal ettiler. İptale direnen dekana teşekkür ediyoruz. Ancak o diplomayı iptal edenleri unutmadık ve bunun hesabını er geç soracağız. "ERDOĞAN BİR GÜN EMNİYETE GÖTÜRÜLMEDİ" Sayın Erdoğan etme bulma dünyası, sen namusluca alınmış diplomaya el uzatınca, Düzce gibi güzel memlekette insanlar da sana 'Diplomasız Erdoğan' diye sesleniyor. İstanbul'un iradesine sabahın köründe gözaltı yaptılar. Erdoğan, İBB başkanıyken, Ekrem başkana atılan bu iftiraların hepsine muhataptı. Rüşvetten, irtikaptan, terör örgütüne yardım etmekten yargılandı. Ama bir gün emniyete götürüp, nezarette tutmadılar. Yargılamayı bir gün bile tutuklu yapmadılar. Ceza kesinleştiğinde bile polis göndermediler.

"DÜNÜN MAĞDURU BUGÜNÜN ZALİMİ OLMUŞTUR" Çıktı Saraçhane'de miting yaptı, davulla zurnayla cezaevine gitti. Kendi deyimiyle Pınarhisar'ı milletimizle kucaklaşmak için medreseye dönüştürdük. Günde yüzlerce kişiyle görüştü. Şiir albümü çıkarttı. Kimse engellemedi. Ama Ekrem başkanın milletvekilleri dışında ziyaretlerine engel oluyorlar. Düzce, dünün mağduru Erdoğan, bugünün zalimi olmuştur. Erdoğan kendisine yapılmayanları rakibine yapmaktadır. Ekrem başkan suçluymuş gibi resimlerine, posterlerine yasak getiren onun resimlerinden bile korkan bir anlayış var. Polislere, gençlerin ellerindeki İmamoğlu afişlerini toplatıyorlar, bununla bir sonraki Cumhurbaşkanını milletin gönlünden sökemezsiniz. "BUNU ADALET BAKANINA SORACAĞIM" Savcı, Ekrem başkandan suçlu yaratmaya çalışıyor. Dün Kandıra Cezaevine bir vekilimiz, tutuklu arkadaşımızı ziyarete gider. Sorar cezaevinde yok. Doktora gitmemiş, mahkemeye çıkmamış. Avukatı Çağlayan Adliyesi'ne gider. Savcı, biz çağırdık ifade vermeyince geri gönderdik der. Arkadaşımızı avukat yokken, katip yokken Kandıra'dan alıp Çağlayan'a götürüyor. Avukatın yanında rahat konuşamıyorsun, düzgün bir ifade ver evine dön diyorlar. O da diyor ki Ekrem başkana ve arkadaşlara nasıl iftira atayım diyor. Sen bilirsin dön o zaman cezaevine diyorlar. Bunu Adalet Bakanına da soracağım.

"SENİ YERİNDEN EDERİZ' DİYOR" 12-13 yaşındaki çocuklarla, annelerini babalarını tehdit edenler kul hakkına giriyorlar kul hakkı yiyorlar. Bir yandan ya sabır çekiyoruz ama bu yapılanları yanınıza kâr bırakmayacağım, hesap soracağım. Bana diyor ki meydana çıkma, partine git otur diyor. Seni de yerinden ederiz diyor. Bugün bile bu meydanda saldırı olacak diye katılımı düşürmek için sahte ihbar yapanlara, huzuru bozanlara diyorum ki; ben 2 emekli öğretmenin çocuğuyum, yatılı okulda öğrenim gördüm. Bu çocuk belki tehditlerden korkardı; eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuk olmasıydı. "BİR SANTİM EĞİLMEYECEĞİZ" Bugün CHP bir siyasi parti olmaktan öte mazlumların, ezilenlerin, zor durumda olanların gerçekten umududur. Biz bir santim eğilmeyeceğiz biliyoruz ki; biz bir santim eğilmeyeceğiz, eğilirsek bunlar millete diz çöktürecektir. Birileri koltuğum gidiyor diye CHP'ye operasyon çekiyor. Ne Ekrem başkanı ne CHP'yi bırakırız. Biz savaş meydanlarından geliyoruz. Biz Kuvayı-i Millîyeyiz senden mi korkacağız? "HEMŞEHRİNİZİ ZİYARET ETTİM" Ekrem başkanın Özel Kalem Müdürü Kadriye hanımı, ikinci kez gözaltına alıp hukuksuzca tutukladılar. 13 yaşındaki oğlu Çınar'ın yaş gününde annesini cezaevine koydular. Kadriye Kasapoğlu'nun ailesini, hemşehrinizi ziyaret ettim. Onlara diyorum ki, Kadriye hanım ve oğlu Çınar'ın gözyaşlarında boğulacaksınız. Biz kazanacağız, iyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Dolmaz dedikleri meydan doldu, taştı. Hepinizi yürekten selamlıyorum.

"MAHŞERDE HESABINI VEREMEZSİNİZ" 19 Mart darbesi, herkesin cebinden 28'er bin lirayı almış, yakılan rezerv 60 milyar doları aşmıştır. Mehmet Şimşek'in darbenin mali ayağı olduğu ortaya çıkmıştır. Kendisi, 'Bugünler için biriktirmiştik bugünler için harcadık' demiştir. 14 bin 500 TL olan emekli maaşını 30 bin TL yapabilirdik. Türkiye'deki bütün çiftçilerin borçlarını kapatıp, o miktarda parayı da kendilerine verebilirdik. Atanmayan 1 milyon öğretmenin atamasını yapıp, 10 yıllık maaşını verebilirdik. Bunu yaparak, Ekrem başkanın bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasından da kurtulamazsınız, mahşerde de bunun hesabını veremezsiniz. "TRT'DE CANLI YAYINLAYALIM" Akçakoca'nın sahil yolunu 30 yıldır bitirmedi, bunu konuşmayın başka şeyler konuşun diyor. Düzce fındıkta iyi bir fiyat bekliyor. Geçen yıl 130 TL verip mahvettiler. Düzce'nin fındık üreticisinin sonuna kadar yanındayız. Kimse vesayetle, baskıyla bir ülkeyi yönetemez. Millet ne derse o olur. Attığınız iftiralarla milletin kafasını karıştırmak yerine benim bir teklifim var. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz, kefiliz. Siz de savcınıza güveniyorsanız, mahkemeyi TRT'den canlı yayınlayın millet iftirayı da duysun cevabını da duysun.

"NEDEN ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPMIYORSUN" Bundan sonra elbette zor günler olacak. Bugün sabah kalktık, tv'leri açtık. Ben 6'ya 10 kala il başkanının telefonuyla uyandım. Operasyonu cumartesi yapıyorlar, borsa düşmesin dolar fırlamasın diye. Yatırımcı huzur ister hukuk devleti ister. Yaptığın işe güveniyorsan neden çarşamba günü yapmıyorsun cumartesi yapıyorsun. Yaptığın işe güvensen böyle yapmazsın. Üç aydır tuttukları, şu isimleri ver ki seni bıralım dedikleri kişi o iftiraları atmış kendisi serbest kalmış. Bu iftiraları atan Aziz İhsan Aktaş, Adana'da seçimden önce almış seçimden sonra bıraktırmış. Bu kişi ihale aldı diye başkanlarımızı alıyorlar. Devlet Hava Meydanları'nın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Şanlıurfa Belediyesi geçen dönem AK Parti'deydi, Elazığ Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Belediyesi, 20 ildeki kamu hastanesi, Uludağ Üniversitesi hepsinin ihalesini bu kişi almış. Ama bizim belediye başkanlarımıza neden ihaleyi bu kişi almış diyor? Gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Bizim belediyeler bütün ihaleleri yolluyor. Diyor ki savcı, bana 2019 sonrası lazım. Düzce'nin vicdanına sesleniyorum; adalet isteyen bir savcı 2019 öncesini sormuyorsa bu adam adaletin peşinde değildir, hırsızlığın, Türkiye'nin geleceğini çalma hırsızlığının içindedir. Saray rejimi, Ekrem İmamoğlu'na darbe yapmaktadır. 19 Mart'taki yaptığı darbeyle Erdoğan artık Cumhurbaşkanı değildir; cuntanın başıdır.

Bu kötülüğe teslim olmayacağız. Atatürk'ün gençliğe hitabede söyledi gibi: 'Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.' Biz hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtarmak için yollara düşüyoruz. Var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar..." Özel'in akşam İstanbul'a geleceği ve gözaltına alınan belediye başkanı ile belediye başkan yardımcılarının aileleriyle bir araya geleceği öğrenildi. YAVAŞ: OPERASYONLAR SİYASİDİR CHP lideri Özel'in öncesinde kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş özetle şunları söyledi: "Yapılan son anketlere göre vatandaşların, belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58'e çıktı. Belediyelere itibar kaybettirmeye çalışıyorlar. Ben belediye başkanı olduğumda Ankara'da kreş sayısı sıfırdı ve bunu 40'a çıkardık ancak 100'e ulaştıracağız. Meclis'te belediye kanununu değiştirip üniversiteli öğrencilere yaptığımız yurtları engellemeye çalışacaklar. REKLAM "210 BİN AİLEYE DESTEK OLACAĞIZ" Kurban bayramı yaklaşıyor ve Ankara'da 210 bin aileye 2 bin 500'er TL destek sağlayacağız. Çiftçimize fide yardımında bulunuyoruz. Eskiden bunların hiçbirisi yoktu. Zirai don yaşandı hükümet hâlâ destek açıklayacak. Biz Ankara'da 6 bin 500 çiftçimize destek olduk.

"YÜZDE 65 'OPERASYONLAR SİYASİ' DİYOR" Türk halkının yüzde 65'i yapılan operasyonların siyasi olduğuna inanıyor. Tutukluluk istisnadır hukukta, ama şimdi öyle değil. İnsanlar savcılıktayken internet hesapları kapatılıyor. Resimleri yasaklanıyor. Bizim yargılanmaktan korkumuz yok. Ümit Özdağ, onlardan farklı konuştuğu için tutuklandı. Ceza çıksa bile yatması gereken süreden fazlasını şu ana kadar yatmış durumda. "NEDEN SADECE CHP'Lİ BELEDİYELERE OPEARASYON" Başkalarına suç atarsan serbest kalacaksın diyorlar. Hukuk herkese lazımdır. Bizler dokunulmazlık sahibi değiliz. Neden sadece CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor. Bugün operasyonlarda ismi geçen adam, AK Partili belediyelerle de iş yapmış. Bu adam o zaman AK Partili belediyelere de rüşvet vermedi mi neden araştırılmıyor. Bir operasyonla milletin 50 milyar doları heba edilmiştir. Herkes yargılansın ama tutuksuz yargılansın. Buraya Ekrem İmamoğlu'na, Ümit Özdağ'a, tüm tutuklulara adalet istemek için geldik. Üniversiteli çocukları neden cezaevlerinde tutuyorsunuz."