CHP lideri Özgür Özel'den komisyon açıklaması: Herkes CHP'nin olmadığı komisyondan korksun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkes CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet’in tartışıldığı bir yerde olmaz" dedi.

CHP Lideri Özel, vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene ayrıca eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

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Cenaze töreni sonrası CHP Lideri Özel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yangın yönetimi ve söndürme işinin iyiye gitmediğini dile getiren Özel, "Dünyada en iyi iki ülkeden biriysen en iyi şekilde söndüren iki ülkeden biri olursun. Nasıl oluyor da cayır cayır yanıyor? Bütün ormanlar. Elbette orman yangını olur. Hızla müdahale edilir ve böyle felakete dönmez. Ormanlar yandığı gibi onlarca canımızı kaybediyoruz arkadaşlar. Olacak iş değil. Yarın üç genel başkan yardımcımız bu konuya özel sizlerin de takip edeceği basın toplantısıyla tespitleri ve önerileri ve geleceğe yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin neleri gördüğünü ve bundan sonra ne yapacağını anlatacak. Bu envanter meselesinde ağzını açmasa iyi olur. Sayın Erdoğan. Çünkü 14 tane envanterinde lüks uçak var. Cumhurbaşkanı'nın uçağı olur, devletin bir tane uçağı olur. Hadi bir tane de yedeği olur. Bakan yardımcıları bile Türkiye'de tarifeli uçmuyor. Ayakları yere basmıyor" diye konuştu.

"BUNLAR HALEN DAHA NASIL İNSAN İÇİNE ÇIKIYORLAR BEN BİLEMİYORUM" Yangın söndürme konusunda filo oluşturulamadığını ifade eden Özel, "Gerçek anlamda bu işte kullanılabilecek bir filo oluşturulmuş değil. Mevcut filo da zayıf. Milleti de arkamıza alarak bir seferberliğe ihtiyaç var. Her yerde yangın olur ama bu kadar çok uzun süren yangınlara müdahale edilemedi. Can kayıpları oldu. İnsanlar kömür oldu. Cenazelerinde ailelerine ne diyeceğimizi bilemedik. Bunlar halen daha nasıl insan içine çıkıyorlar ben bilemiyorum" ifadelerini kullandı. "HERKES CHP'NİN OLDUĞU KOMİSYONDAN DEĞİL, OLMADIĞI KOMİSYONDAN KORKSUN" TBMM’de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin komisyon hakkında değerlendirmede bulunan Özel, "Komisyonla ilgili bizim tavrımız ilk günden beri net. Bu işin Meclis eliyle yürütülmesi gerektiğini söylüyoruz. Komisyon eşit temsille oluşmalı. Yani bütün partiler eşit temsil edilmeli. Ne olacak o zaman? Yani birinin dediği olmayacak uzlaşıyla çıkacak kararlar. Eşit temsil değilse o zaman mutlaka nitelikli çoğunlukla karar almalı diyoruz. Komisyonun beşte üçü ya da üçte ikisinin alacağı kararlar kanunlar kabul edilmeli çıkarılması istenen kanunlar Meclise tavsiye edilmeli diyoruz. Şimdi Sayın Meclis Başkanı'nın istediği rakamlardan gördünüz ki eşitlik yok. 21 AK Parti'den 10 CHP'den istiyor. Meclis'teki sandalye sayımıza göre nisaba göre yani Meclis diliyle işte o zaman nitelikli çoğunluk aranacağının Meclis Başkanı tarafından söylenmesi lazım ki bu komisyonda olalım. Onun dışında komisyonun rakamları AKP artı MHP istediğini yapıyorsa bize hiç ihtiyaç yoksa böyle bakıyorlarsa ne işimiz var orada? Ancak nitelikli çoğunlukla karar alınacağı söylendiğinde ve ilk toplantıda bununla ilgili kararlar alındığında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda yer alır. Herkes CHP'nin olduğu komisyondan değil, olmadığı komisyondan korksun. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet’in tartışıldığı bir yerde olmaz" dedi.