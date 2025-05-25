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        Haberler Gündem CHP Lideri Özgür Özel: Bizim kalelerimiz, bu milletin birliğine feda olsun

        CHP Lideri Özgür Özel: Bizim kalelerimiz, bu milletin birliğine feda olsun

        Partisinin Bursa mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin kalesi" diye bir şey olmadığını belirterek, "Kaleler, kutuplaşmalar bitsin. Bizim kalelerimiz, bu milletin birliğine feda olsun" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:31 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:31
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        'Kaleler, kutuplaşmalar bitsin'
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim. Hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını, temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz." dedi.

        Kent Meydanı'nda "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde kalabalığa hitap eden Özel, Bursa'da artık kutuplaşma değil, kucaklaşma siyaseti olduğunu söyledi.

        "CHP'nin kalesi" diye bir şey olmadığını belirten Özel, "Kaleler, kutuplaşmalar bitsin. Bizim kalelerimiz, bu milletin birliğine feda olsun." ifadesini kullandı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasını eleştiren Özel, "19 Mart, sizin seçme hakkınıza yapılan bir darbedir; 19 Mart tarihinde yapılan iş, bir önceki yerel seçimin kazananına darbe olmanın yanında bir sonraki genel seçimin cumhurbaşkanı adayına ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapılan darbedir. Bir sonraki cumhurbaşkanını ne başsavcılar ne siyasetçiler ne askerler ne bir başka vesayet kurumu, bir sonraki cumhurbaşkanını milletin iradesi belirler." diye konuştu.

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        CHP olarak, 26 Mayıs'ta başlatacakları bir sürece değinen Özel, şunları kaydetti:

        "Temmuz geliyor. Bütün işçi ve işveren örgütlerini gezeceğim. Hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz. Bursa'dan ilk sloganları duymak isteriz; ara zam hakkımız, söke söke alırız.

        Temmuzda asgari ücrete bir ara zam almak durumundayız. Bunu yaparken KOBİ'leri, sanayicileri, mağdur etmeyeceğiz. İlan edeceğimiz paketle KOBİ'ye, sanayiciye, bilhassa küçük esnafa, artan asgari ücretin yükünü sırtlarına koymayacak, prim ve vergi teşvikiyle bu yükü onların sırtından alacağız. İşverenin de yüzünü güldüreceğiz, emekçinin de ara zammını alacağız."

        Özel, bir sendikalaşma kampanyasının müjdesini daha duyurmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

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        "Ülkemizdeki işçilerin yüzde 85'i sendikasız, özel sektördeki işçilerin yüzde 90'ı sendikasız. Buradan işçileri, sendikalı olmaya, mutlaka örgütlenmeye, örgütlü mücadeleyi yükseltmeye davet ediyorum. Bursalılar, 'metal fırtına'yı iyi bilirler, iktidar da unutmasın. Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa'dan ilan ediyoruz ki 'metal fırtına'dan büyüğü, emekçilerin kasırgası geliyor. Bu iktidarı yerinde tutmayacağız."

        Hem terörsüz Türkiye hem gençler için yasaksız bir Türkiye hem de vizesiz Avrupa istediklerini anlatan Özel, "Her vatandaş için demokrasi, eşitlik, kardeşlik istiyoruz." dedi.

        "Hepiniz demokrasinin kahramanlarısınız. Bu ülkenin umudu, gururusunuz." diyen Özel, cumhurbaşkanı adaylarını yanlarında, sandığı önlerinde istediklerini söyledi.

        Özel, 100 yıl sonra Atatürk'ün partisinin iktidara yürüdüğünü sözlerine ekledi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da konuşma yaptığı mitinge, Özel'in eşi Didem Özel ile partililer katıldı.

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        #Özgür Özel
        #Bursa miting
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