CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

"Kıymetli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 02.17'de Muğla Marmaris'te yaşanan 5.8'lik deprem yüreklerimizi ağzımıza getirdi. 14 yaşında bir evladımız hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

2018'den beri yaşadığımız tek adam krizi işçinin, emekçinin canına tak etti. işte bayram arifesindeyiz, 3 gün sonra Kurban bayramı. Dar gelirlinin ete hasret olduğu bir dönemdeyiz. Kurban, dayanışma demek. Bir büyük dayanışmayı dinimizde, kültürümüzde olan dayanışmayı daha hassas biçimde yürütmeliyiz. Eskinin orta direği artık yoksul. 2002'de iyi bir kurbanlık koç 150 lira, asgari ücret ise 184 lira.

Geçen yıl ise koç 15 bin lira, asgari ücret 17 bin liraydı. Bugün asgari ücret 22 bin lira, emsal bir koç ise 15 bin lira. En düşük emekli maaşı ise o zaman 2 tane koç alabiliyordu. Bugün ise iki emekli bir koç alamıyor. Emeklinin bayram ikramiyesi Erdoğan tarafından müjde olarak açıklandı. İkramiye 4 bin TL, müjde olarak verilen ise sadece bayramdan önce yatacağının açıklanması.

Bu ikramiyeyi önce kulaklarının üzerine yattılar bizim açıklamamızdan sonra 2018'de bin TL vermeye başladılar. O zaman bir koç alabilen emekli ikramiyesi şu an ise sadece bir but koçun ancak dörtte birini alabiliyor.

"20 YIL İÇERİDE YATARSIN DENİLEN BİR SÜREÇ"

19 Mart darbesinin üzerinden 76 gün geçti. Her seferinde yeni bir dalga, içeri attıklarını birbirlerinden ayırmalar. Cezaevinde zulmetmeler, çocuklarını özledin mi at iftira at imzanı evine git demeler. Yoksa içerde 20 yıl yatarsın denilen bir sürecin içerisindeyiz.

Avcılar Belediye Başkanımız Utku, 30 yaşında daha. Niye yurt dışına kaçsın ki? Sabahın köründe kapıyı zorlamalar, komşuların önünde yeni evli ailenin her şeyini aramalar. Polislerin arasından tek sıra geçirtme tamamen itibarsızlaştırma çalışması. Türkiye 27 Mayıs'ı da, 12 Mart'ı da, 12 Eylül'ü de çok ağır badireler yaşayarak geride bıraktı. Tek suçu Gaziosmanpaşa'yı almak, tek suçu seni geçmek, tek suçu seninle aynı fikirde değiller. Peki bunların torunları bugün ortaya çıkabiliyor mu? O tankların önüne geçenler tarihe geçiyor. Bu mağduriyet Demirel'i daha sonra başbakan yaptı.

And olsun ki bugünün mağdurları yarının iktidarıdır. Aziz İhsan Aktaş'ın 5 sayfalık iddianamesi 2 gün sürmüş. Diyor ki: İlçe başkanlıklarına yardım ettim. Bu iddiaların ispatı yok da Manisa'da AK Parti'nin otobüslerini seçim döneminde giydiriyorlar mı giydirmiyorlar mı? Buralara kadar düşülmüş buralara kadar gelinmiş. 2015'te AB ile serbest dolaşım olacaktı. Bunun için Türkiye'den 63 şey istendi, 57-58'i yapıldı. Biri kişisel verilerin korunması, bir tanesi de siyasetin şeffaflığı.