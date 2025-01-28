CHP lideri Özel ile Muharrem İnce iki kez görüştü: İnce CHP’ye dönecek mi?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü konuşulurken CHP lideri Özgür Özel'in sonbaharda İnce ile iki kez kahvaltıda buluştuğu öğrenildi. CHP kurmayları ise temasın sürdüğünü kaydetti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İncenin CHP’ye dönüşü muhalefet kulislerinin en sıcak maddesi.
İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER
Edinilen bilgiye göre İnce geçtiğimiz sonbaharda CHP Genel Merkezi'nde iki defa Özel ile bir araya geldi. Görüşmelerde İnce, partiye dönme niyetini beyan etti ve buluşmaların da olumsuz geçmediği ifade edildi.
Muharrem İnce'nin CHP’ye dönmesi ile ilgili de CHP’li kurmaylar, bu konuda temaslara devam ettiklerini ve önümüzdeki hafta bir gelişme yaşanabileceğini belirtti.
MUSTAFA SARIGÜL ÖRNEĞİ
Katılım kararı alınması halinde İnce'nin, partisini feshederek Mustafa Sarıgül örneğinde olduğu gibi kadrolarıyla birlikte CHP'ye katılabileceği ifade edildi.