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        Haberler Gündem CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in iddianamesi kabul edildi!

        CHP'li Çelik'in iddianamesi kabul edildi!

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik'in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Çelik'in de aralarında bulunduğu 26 kişi, 22 Eylül'de hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:43
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        CHP'li Çelik'in iddianamesi kabul edildi!
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden 26 kişi hakkında soruşturma başlattı.

        15 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        DHA'daki habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma tamamlandı. Savcılık sanıklar hakkında, 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile ağabeyi Özkan Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 26 kişi hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama', 'Kasten yaralama' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamalarının yer aldığı iddianame kabul edildi.

        DURUŞMA TARİHİ: 22 EYLÜL

        İddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar 22 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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        #CHP
        #Özgür Çelik
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