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        Haberler Gündem CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, emniyette ifade verdi - Güncel haberler

        CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, emniyette ifade verdi

        CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, menfaat karşılığı il başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında emniyette ifade verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 03:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 03:17
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        Özgür Çelik, emniyette ifade verdi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında verilen talimat sonrası Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

        Çelik, yaklaşık 2 saat süren işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesi önünde yaptığı açıklamada, tutuklu bir kişinin partisinin il kongresine yönelik beyanları sonrası ifadeye çağırıldığını söyledi.

        Söz konusu kişiye kendisine oy vermesi için menfaat teklif edildiği iddiası sonrası 10 kişinin ifadesinin alındığını belirten Çelik, tutuklu kişinin söylemlerinde çok fazla çelişki olduğunu savundu.

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        Kongrede yarıştığı Cemal Canpolat'ın listesinde delege adayı olduğunu iddia eden kişinin aslında 18'inci sırada yönetici adayı olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Madem kendisine bana oy vermesi için bir menfaat teklif edilmiş, o da girmiş rakip listenin yönetici listesi adayı olmuş. CHP kongrelerinde listede yazılı olanlar, delegeler, yönetici adayları çıkarlar konuşma yaparlar ve kongreyi kazanmak için o sürece yönelik her şeyi konuşurlar. Eğer kendisine bir menfaat teklif edilseydi Ekim 2023'teki İstanbul Kongresi'nde çıkar, 'Ey delegeler, ben Cemal Canpolat'ın listesinin yönetici adayıyım. Bana Özgür Çelik'in listesindekiler menfaat teklif ettiler.' der ve kazanmak için delegeleri ikna etmeye çalışırdı. Kongreden önce, kongre zamanı ve sonrasında bir şey söylememiş. Sonra tutuklanarak cezaevine girmiş. Cezaevinden kurtulabilmek için bu tür ifadeler kullanmış."

        Açıklamaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ilçe başkanları ve partililer de katıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Özgür Çelik
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