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        Haberler Gündem Yargı CHP, İklim Kanunu'nu AYM'ye taşıdı | Son dakika haberleri

        CHP, İklim Kanunu'nu AYM'ye taşıdı

        CHP, İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:05
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        CHP, İklim Kanunu'nu AYM'ye taşıdı
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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak bir tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

        Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde Anayasa Mahkemesine taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesine sunuldu, İklim Kanunu'nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik."

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