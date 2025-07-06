CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap etti.

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İHA'nın haberine göre Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.