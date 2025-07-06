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        Haberler Gündem Politika CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü | Son dakika haberleri

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sahneden düştü

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından sahneden düşerek yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 09:23 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:29
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        Murat Emir sahneden düştü
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        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap etti.

        İHA'nın haberine göre Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

        Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Emir'in, kaburgalarında kırık olduğu ve sabah saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya sevk edileceği öğrenildi.

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        #haberler
        #MURAT EMİR
        #Son dakika haberler
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