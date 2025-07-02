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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında fezleke | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında fezleke

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:54
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        Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında fezleke
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        CHP Genel başkanı Özgür Özel ve CHP İzmir milletvekili Ahmet Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi 23 Haziran tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

        TBMM Başkanlığı Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na fezlekeleri gönderdi. Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirleyip toplanabilir.

        Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul’a gidecek. Genel Kurul'da fezlekeler görüşüldükten sonra Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

        Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan'ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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