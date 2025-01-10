CHP Genel Başkanı Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine katıldı

Ege Belediyeler Birliği tarafından Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleştirilen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğine katılan Özel, basın sektöründe çok ciddi istihdam problemleri olduğunu ifade etti.

Gelişen teknolojinin de etkisiyle oluşan küçülmelerin çok sayıda gazeteciyi mesleğinden kopardığına işaret eden Özel, "Bizim partimizde mesleklerinden koparılmış 8 gazeteci arkadaşımız çalışıyor. Çok sayıda gazeteci uzaktan veya söylemeye utanıyorum parça başı çalışıyor. Türkiyede her 4 gazeteciden biri esnek çalışma, yarım zamanlı çalışma yüzünden asgari ücretin altında maaş alıyor." diye konuştu. Terörün bitmesini istediklerini vurgulayan Özel, "CHP olarak bir iş yapılacaksa Mecliste yapılsın diyoruz. Şeffaf yapılsın ve süreç samimiyetle yürütülsün. Her aşamasından toplum ilgilensin ve toplumsal bir mutabakat sağlansın." ifadesini kullandı.

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GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "Bizi muhalefette başarısız gören insanlar var ve bu insanların haklılık payları da var. Bu kadar uzun muhalefet olmaz. Muhalefet dediğin 3 yıl, 4 yıl yapılır, sonra da iktidar olursun. İktidar pratiğinle karşılaştırırlar sonra muhalefet olursan iktidardaki becerinle daha kuvvetli muhalefet yaparsın. Şimdi CHPnin bir kere devletle bağı kopmuş 20-25 yıldır. Hatta daha uzun." değerlendirmesinde bulundu.

İzmirde bir işverenin "Tayyip Beyin verdiği asgari ücret zammın üzerine çıkmayalım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. İşçi nasıl üretimden gelen gücünü kullanıyor. Asgari ücretin zorunlu olduğu şartlar, alanlar vardır. Çalışanını enflasyona ezdiren özel sektörü ilan edeceğiz ve bunun ürünlerini boykot edelim. Hatta önüne kendim gidebilirim. Asgari ücretliyi ezdiren patrona hani diyor ya Tayyip Erdoğan bir gece ansızın gelebilirim. Ben de bir sabah ansızın dükkanın, fabrikanın önüne gelebilirim, boykot ilan edebilirim. Herkes maaşları ay sonunda ona göre versin."

Özel, daha sonra Konak Belediyesince yaptırılan Ayla Ökmen Oyun Evinin açılışına katıldı.

Çocukların kreşte olduğunda annenin çalışma hayatında olabildiğini aktaran Özel, "Bugün asgari ücretlilere 1 maaş elbette yetmiyor. Belki ikinci maaşla birisi kirayı öderken öbürü de evi geçindirmeye katkı sağlıyor. Bu açıdan yapılan kreş son derece önemli." dedi.

CHP Genel Başkanı Özelin Tarihi Hava Gazı Fabrikandaki etkinliğe geldiği sırada İzmir Büyükşehir Belediyesi taşeron firmasında çalışan ve işten çıkarılan işçiler eylem yaptı.