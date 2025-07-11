China Suarez İstanbul'da yazın tadını çıkarıyor
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen China Suarez, sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte İstanbul'daki evlerinin havuzunda keyifli anlar yaşadı
Arjantinli oyuncu China Suarez, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mauro Icardi ile birlikte Türkiye’ye geldi. Eski eşi Benjamín Vicuña'nın, çocukların yurt dışı çıkış iznini son anda iptal etmesine sert tepki gösteren Suarez, İstanbul'da tatil modunu geçti.
Mayıs ayında Mauro Icardi ile nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan China Suarez, İstanbul'daki evlerinin havuzunda keyifli anlar yaşadı.
Bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen China Suarez, havuz başında verdiği pozlarla dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram