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        Haberler Dünyadan Cher'in oğlu Elijah Blue Allman aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı - magazin haberleri

        Cher'in oğlu aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldı

        Cher'in dört yıl evli kaldıktan sonra 1979'da boşandığı Gregg Allman'dan olan müzisyen oğlu Elijah Blue Allman, aşırı doz uyuşturucudan tedavi altına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:29
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        Aşırı dozdan hastaneye kaldırıldı
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        Ünlü şarkıcı ve oyuncu Cher'in 48 yaşındaki oğlu Elijah Blue Allman, hastaneye kaldırıldı.

        79 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ve müzik ikonu Cher ile ve 2017'de hayatını kaybeden müzisyen Gregg Allman'ın oğlu Elijah Blue'nun, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenildi.

        Elijah Blue Allman

        Halen California'da hastanede olan Elijah Blue'nun "Hayatta kaldığı için şanslı" olduğu belirtildi.

        Elijah Blue, annesinin 2024'ün başlarında, "Ağır ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları nedeniyle kendi mali kaynaklarını yönetemediğini" iddia etmesinin ardından, kendisi üzerinde bir vesayet kurma yönündeki yasal girişimlerine itiraz etmişti.

        Elijah Blue Allman - Cher

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        Cher'in mahkeme belgelerinde; "Elijah'a verilen tüm fonlar derhal uyuşturucuya harcanacak, Elijah'ın geçimini sağlayacak hiçbir varlığı kalmayacak ve Elijah'ın hayatı riske girecek" yazıyordu.

        Cher, oğlunun uyuşturucuyu bıraktığını ve rehabilite olduğunu belirten mahkeme belgelerini sunmasından dokuz ay sonra, Eylül 2024'te talebini geri çekmişti.

        Gregg ve Elijah Blue Allman

        48 yaşındaki Elijah Blue, henüz 11 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başladığını söylemişti.

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        #Elijah Blue Allman
        #Cher
        #uyuşturucu

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