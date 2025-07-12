İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Chelsea, turnuvada Los Angeles FC, Flamengo ve ES Tunis ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. İngiliz ekibi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Maviler, son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0'lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

Paris Saint-Germain ise B Grubu'nda Atletico Madrid, Botafogo ve Seattle Sounders ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla lider olarak bir üst tura adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 ile geçerek finale uzandı.