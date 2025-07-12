FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda dev final! Chelsea PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde Fluminense'yi 2-0 mağlup eden Chelsea, Real Madrid'i 4-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak. PSG, rakibini mağlup etmesi durumunda bu sezonki 5. kupasını müzesini götürecek. MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesinde, "Chelsea PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali Chelsea PSG maçı tarihi yayıncı kuruluşu...
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Chelsea PSG maçı için nefesler tutuldu. Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan PSG, Fransa Süper Kupası, Fransa Kupası, Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmak için sahaya çıkıyor. İngiliz devi Chelsea ise, geçtiğimiz sezonun bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için mücadele edecek. Peki, "Chelsea PSG maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali hangi kanalda?" İşte detaylar...
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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FİNALİ CHELSEA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası final mücadelesi Chelsea - PSG maçı, 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.
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CHELSEA - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası final mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?
ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.
Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.
Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.
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İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
Chelsea, turnuvada Los Angeles FC, Flamengo ve ES Tunis ile birlikte D Grubu'nda yer aldı. İngiliz ekibi, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puanla gruptan ikinci olarak çıktı. Maviler, son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1, çeyrek finalde Palmeiras'ı 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0'lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.
Paris Saint-Germain ise B Grubu'nda Atletico Madrid, Botafogo ve Seattle Sounders ile mücadele etti ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puan ve averajla lider olarak bir üst tura adını yazdırdı. Fransız temsilcisi, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 ile geçerek finale uzandı.
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PSG EN ÇOK GOL ATAN VE EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Paris Saint-Germain, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırdı ve bu istatistiğiyle Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte en golcü ekip olarak yer alıyor. Turnuvada en az gol yiyen takım olan Fransız temsilcisi, Botafogo maçında kalesini gole kapatamadı.
Chelsea ise Kulüpler Dünya Kupası'nda yaptığı 6 müsabakada 14 gol sevinci yaşadı ve bu alanda 4. sırada bulunuyor. Maviler, söz konusu mücadelelerde 5 gol yedi.
CHELSEA, 2021'DE KAZANDI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bugüne kadar Chelsea, 1 kez final oynadı. İngiliz takımı, 2021 yılında oynadığı finalde Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü. Paris Saint-Germain ise tarihinde ilk defa bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.
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