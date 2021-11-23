Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Chelsea Juventus maçı saat 23:00'de başlayacak...

CHELSEA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçına sahne olacak Chelsea Juventus maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

CHELSEA JUVENTUS MAÇI NASIL İZLENİR?

Chelsea Juventus maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...