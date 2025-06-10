Chelsea'den Manchester City'e gitti!

Manchester City, Chelsea'nin 33 yaşındaki file bekçisi Marcus Bettinelli'yi kadrosuna kattı.

Manchester City, 33 yaşındaki kaleci Marcus Bettinelli'nin transferini resmen duyurdu. İngiliz file bekçisi, Chelsea'den bonservissiz olarak kadroya katıldı.

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MANCHESTER CİTY, MARCUS BETTİNELLİ'Yİ AÇIKLADI

Bettinelli, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Guardiola, Xabi Mancisidor ve burada bulunan harika kalecilerle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Onların çalışma yöntemlerini yakından görecek olmak benim için büyük bir fırsat. Umarım hem antrenmanlarda, hem soyunma odasında hem de sahada takıma katkı sağlayabilirim. Hedefimiz, önümüzdeki yıl daha fazla kupa kazanmak" ifadelerini kullandı.

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise, "Marcus'u bu yaz kadromuza katacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Uzun yıllardır Premier League'de forma giyiyor ve mevcut güçlü kaleci ekibimize katkı sağlayacak. Sahip olduğu deneyim ve mentalitenin diğer kalecilerimizi tamamlayacağına inanıyoruz. Aynı zamanda sahaya çıkma sırası ona geldiğinde hazır olacağından şüphemiz yok" dedi.

Manchester City, açıklamanın sonunda Bettinelli'ye "hoş geldin" diyerek, yeni sezonda başarılar diledi.