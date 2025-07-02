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        Haberler Spor Futbol İngiltere Chelsea, Brezilyalı forveti açıkladı - Futbol Haberleri

        Chelsea, Brezilyalı forveti açıkladı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brighton Hove Albion'dan 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:51
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        Chelsea, Brezilyalı forveti açıkladı!
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        İngiliz ekibi Chelsea, Brighton Hove Albion'da top koşturan 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Chelsea, Brighton Hove Albion'dan Brezilyalı yıldız Joao Pedro'yu transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." denildi.

        Açıklamada, "23 yaşındaki Brezilyalı forvet, mavi-beyazlılarla 2033'e kadar sürecek uzun vadeli bir anlaşmaya imza attı ve Palmeiras'a karşı oynayacağımız FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçının hemen öncesinde kadromuza katılacak." bilgisi verildi.

        Pedro, geçen sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de 27 maçta 10 gol attı.

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