Charlize Theron'dan Jeff Bezos'un düğününe katılan ünlülere eleştiri: Berbatlar

Charlize Theron, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in geçtiğimiz hafta sonu 3 gün süren İtalya'daki düğününe katılan ünlüler hakkında sert sözler sarf etti.

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Oscar ödüllü oyuncu, Afrika Sosyal Yardım Projesi adlı yardım kuruluşu için düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Theron, yılın düğüne davet edilmemesiyle ilgili esprili bir göndermede bulundu. Güney Afrikalı oyuncu, düğün yerine Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikte bulunan ünlüleri övdü.

Charlize Theron; "Sanıyorum Bezos'un düğününe davet edilmeyen bir tek biziz ama sorun değil. Çünkü onlar berbat, biz ise havalıyız" dedi.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'te 46.5 milyon dolar ile 55.6 milyon dolar arasında harcamaya mâl olduğu tahmin edilen üç günlük düğününe birbirinden ünlü isimler akın etmişti. Bu isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Orlando Bloom, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson da vardı.

Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi Haberi Görüntüle