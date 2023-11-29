WARREN BUFFETT VE BERKSHİRE HATHAWAY



Munger ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya taşındı ve burada Wright & Garrett (daha sonra Musick, Peeler & Garrett) hukuk firmasına katıldı. İlk yıllarda bir emlak avukatı olarak, Kaliforniya'nın ünlü hukuk firması Munger, Tolles & Olson'u kurdu. Daha sonra yatırımları yönetmeye odaklanmak için avukatlık mesleğini bıraktı ve gayrimenkul geliştirme konusunda Otis Booth ile ortaklık kurdu.

Munger daha çok Buffett ile olan ilişkisiyle tanınsa da, 1962'den 1975'e kadar kendi yatırım ortaklığını yönetti. Buffett'e göre Munger'in yatırım ortaklığı, 1962-75 döneminde Dow'un yıllık yüzde 5,0'lık değer kazanma oranına kıyasla yüzde 19,8'lik yıllık bileşik getiri elde etmişti.