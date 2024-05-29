Charlie Chaplin'in hayatı Türkiye'de ilk kez sahneye taşındı
İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatını anlatan tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez sahneye taşındı. Oyunu izlemeye gelenler arasında; Hande Doğandemir, İsmail Ege Şaşmaz, Hande Doğandemir, Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman gibi ünlü isimler vardı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatına odaklanan Charlie Chaplin tiyatro oyunu, Türkiye'de ilk kez sahnelendi.
Başrolünde Özgür Daniel Foster'ın Chaplin'i canlandırdığı oyunda; Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi isimler yer alıyor.
Oyuncu izlemeye gelenler arasında ise; Hande Doğandemir, Levent Can, Hakan Özoğuz, Tuğrul Tülek, Serkan Tınmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Erdem Kaynarca, Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman gibi ünlü isimler vardı.
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"HERKES İÇİN GURUR VERİCİ"
Oyuncu öncesi soruları yanıtlayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti, "Amerikadan döneli 1 ay oldu. sezonu bitirdik. Dinlenmeye başladık" dedi. Türkiye'de oynanan futbolu çok beğendiğini söyleyen 29 yaşındaki basketbolcu, "Galatasaray da şampiyon oldu, tebrik ediyorum. Fenerbahçe de çok güzel işler çıkarttı. Basketbolda Fenerbahçe olsun, Anadolu Efes olsun, her sene yüksek seviyelerde oynamaya çalışıyorlar. Bu gerçekten herkes için gurur verici" ifadelerini kullandı.
Küçüklüğünden beri Galatasaray sempatisi olduğunu söyleyen Cedi Osman, "Galatasaray'ı tutuyorum ama bu Fenerbahçe'yi avrupa maçlarında desteklemiyorum anlamına gelmiyor. Her zaman türk takımlarının destekçisiyim" dedi. Osman, gazetecilerin, "Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelse değerlendirir misiniz?" sorusuna "Şu an öyle bir düşüncem yok. Uzun seneler NBA'de kalma planım var. Onu gerçekleştirmek istiyorum" yanıtını verdi.
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EŞİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Ebru Şahin ise oyunla ilgili, "Oyunu çok merak ediyorum. Çok güzel bir oyun olduğunu, ortaya muhteşem bir şey çıktığını düşünüyorum. Güzel bir akşam bizi bekliyor" diye konuştu. Yeni projelerin geldiğini söyleyen güzel oyuncu, "Şu an çok faz detay veremiyorum. Doğru proje olduğunda sizinle paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Şahin, gazetecilerin, "Asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna, "Motivasyonu güzel olan anlatabileceğim duyguları ve hedefleri olan her karakteri oynarım" yanıtını verdi.
Eşine övgü dolu sözler sarf eden Cedi Osman, "Ben Ebru'nun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Normalde fazla dizi izlemem ama söz konusu eşimin oynadığı dizi olunca, Amerika saatine öğlen 12 bile olsa ekran başına geçiyorum ve eşimi izliyorum'' ifadelerini kullandı.
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"ÇOK MERAK EDİYORUZ"
Hande Doğandemir de "Arkadaşlarımızın oyunu. Biz de çok merak ediyoruz. Türkiye'de ilk defa Chaplin oyunu olacak. Enteresan ve güzel bir akşam bizi bekliyor" diye konuştu.
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"UZUN SÜREDİR BU OYUNU BEKLİYORDUM"
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ise şunları söyledi: Uzun süredir bu oyunu bekliyorum. Oyunun yurt dışından geldiği ilk zamanı biliyorum. Nasıl bir şey çıktığını çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla başlamasını bekliyorum.
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Hakan Özoğuz
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Erdem Kaynar
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Tuğrul Tülek
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Serkan Tınmaz
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Levent Can