Charlie Chaplin'in cesedini çalıp fidye istediler: Mezarından çalındı

NAZİLERİN ÇALMIŞ OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ

Chaplin'in naaşının ortadan kaybolması 10 hafta süren küresel insan avına ve bir dizi spekülasyona neden oldu. Ayrıca bu spekülasyonlar arasında Hitler hicvi Büyük Diktatör'e (The Great Dictator) öfkelenen Nazilerin, Chaplin'i almış olabileceği teorisini de gündeme getirdi.