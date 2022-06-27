"AYAKTA DURACAK NEDENLERİM VAR"

Kızı Melodi Bozkurt ve oğlu Yiğitcan Gürgen ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan 48 yaşındaki sanatçı, gönderisine "Ayakta duracak halim yokken ayakta duracak nedenlerim var benim. Çünkü ben bir anneyim... Canım oğlum ve kızım sizi çok seviyorum, ellerimiz hiç ayrılmasın inşallah." notunu düştü.

Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ceylan'a arkadaşı Seda Sayan, "Maşallah yaa Yiğitcan nasılda büyümüş..." yorumunu yaparken, Umut Akyürek de "Ben fotoğrafta üç arkadaş görüyorum." ifadelerini kullandı.