Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından da bugün belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimi, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı.

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Ceyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Avukat Sevil Yıldız, Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Kiraz oldu. İlk turda Sevil Yıldız 21, Mustafa Kiraz 10 oyda kaldı. Yapılan ikinci tur seçimlerinde Sevil Yıldız 20, Mustafa Kiraz 11 oy aldı. Üçüncü tur da aynı oy oranında sonuçlanınca Yıldız başkanvekili seçildi.

SEYHAN'DA DA BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini de, CHP'nin adayı Hasibe Akkan kazandı.

Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seçimde; CHP'nin adayı Hasibe Akkan ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Tunç oldu. İlk turda Hasibe Akkan 28 oy alırken, Mustafa Tunç 16 oy aldı. İkinci tur seçimlerinde Hasibe Akkan 29, Mustafa Tunç 16 oy aldı. Üçüncü turda ise 28 oy alan Hasibe Akkan, Seyhan Belediyesi Başkanı Vekili seçildi.