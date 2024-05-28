Ceyda isminin anlamı nedir? Ceyda ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Ceyda isminin analizi

Ceyda Kuranda Geçiyor Mu?

Kimi anne ve babalar çocuklarına koydukları ismin kuran’da da geçmesi konusunda hassasiyet gösterebilir. Bu kapsamda kız çocuklarına Ceyda ismi koymak isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de Ceyda ismi kuranda geçiyor mu? olarak karşımıza çıkar. Ceyda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. ancak Ceyda ismini çocuğunuza koymak dini açıdan herhangi bir sakınca taşımaz.