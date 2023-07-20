Ceyda Düvenci'den bikinili gönderi! Ünlü isim boşandıktan sonra pozuyla gönderme yaptı!
Geçtiğimiz hafta oyuncu Bülent Şakrak ile olan 8 yıllık evliliğini bitiren Ceyda Düvenci, soluğu tatilde aldı. Boşanmayı eski eşi Bülent Şakrak'ın istediğini belirten Düvenci, bikinili pozunu göndermeli bir notla yayınladı.
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Ceyda Düvenci, geçtiğimiz hafta 8 yıllık eşi Bülent Şakrak ile olan evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Çift, ilişkilerindeki krizi aşamamış ve tatil yaptıkları İzmir Ödemiş Adliyesi'nde adli tatili beklemeden boşanmıştı.
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Oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci, yaptığı açıklamada ayrılmak isteyen tarafın kendisi olmadığını belirtmişti.
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Boşandıktan sonra soluğu tatilde alan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme kısa sürede 160 binin üzerinde beğeni ve 2500'ün üzerinde yorum geldi.
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Ceyda Düvenci bikinili pozunu “İyileştiğin anları unutma” notuyla yayınladı. Ünlü ismin bu notu sosyal medya kullanıcıları tarafından gönderme olara algılandı.
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İşte Ceyda Düvenci'nin son paylaşımı...
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