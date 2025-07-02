Çevre aktivisti Leonardo DiCaprio'ya ikiyüzlü suçlaması

Çevreci kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, sık sık özel jet ve lüks yat kullanımı nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor ve 'ikiyüzlülükle' suçlanıyor. DiCaprio'nun, bu defa da ünlü milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe katılmak için Venedik'e özel jet uçuşu yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncu; ayrıca, Bezos'un kurucusu olduğu Amazon şirketinin önemli karbon ayak izine rağmen onu desteklemesi nedeniyle eleştirildi.

'İkiyüzlü' suçlamalarına maruz kalan 50 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte Venedik'teki düğüne katılmasının hemen ardından, Instagram sayfasında çevre bilinci çağrısı niteliğinde bir paylaşım yaptı.

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Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'teki düğününe giderken yüzünü şapkayla gizlemeyi tercih etti

Şu anda koruma altında olan Guafo adlı Şili adasıyla ilgili mesajında, adanın fotoğrafını paylaşan ünlü yıldız, adanın bir kişi tarafından satın alındığını ve artık adanın 'kömür madenciliği, kerestecilik ve diğer yıkıcı endüstrilerden korunacağını' açıkladı. Bölgenin ayrıca bir milli park olacağını belirten DiCaprio, "Guafo Adası'nın küresel biyoçeşitlilik ve gezegenimizin genel sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu" da yazdı.

Guafo Adası Çevre aktivisti olarak tanınan ünlü oyuncu, mart ayında, Batı Avustralya'da bir maden genişlemesine yeşil ışık yakan Arnavutluk hükümetini sert bir şekilde eleştirmişti. Son çevreci mesajının ardından sosyal medyada DiCaprio'yu yerden yere vuran mesajlar görüldü. Jeff Bezos ile Sanchez'in düğününe gittiği için eleştirilen oyuncu için bir kişi; "Leo harika bir oyuncu ama onun çevreyi önemsediğine dair saçmalıklara asla inanmadım" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı; "O ikiyüzlü biri. Özel jetlerini uçurup özel yatlarını kullansa da çevre konusunda tutumlu olduğuna inanmamızı istiyor. Leonardo DiCaprio her zaman ikiyüzlü ve sahtekârdı" dedi. "Gittiği her yerde özel jet ve özel yat kullananların hiçbiri çevreyi umursamıyor" diyen bir kullanıcı; "O, savurganlığına devam edebilmek için bizim kullanımımızı sınırlamamızı istiyor" diye ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısının; "Sanki başkalarının kişisel fedakarlıklarının sırtında karbon salınımını nötr hale getiriyor gibi" sözleri dikkat çekti.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda sık sık sesini yükselten Leonardo DiCaprio'nun Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe özel jetle gidip gitmediği bilinmiyor.