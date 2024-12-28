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        Haberler Bilgi Yaşam Cevizli İrmik Tatlısı Tarifi: Cevizli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Cevizli İrmik Tatlısı Tarifi: Cevizli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tek başına dahi oldukça lezzetli olan bir tatlı olan irmik tatlısının lezzetine lezzet katmak için çeşitli meyve ve kuruyemişlerden yararlanabilirsiniz. İrmik tatlısını daha da lezzetli bir hale getirmek için kullanabileceğiniz ürünlerden biri de cevizdir. Bu yiyecek, girdiği her tatlıyı daha lezzetli yapar. İşte cevizli irmik tatlısı tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 18:18 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:18
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        Cevizli İrmik Tatlısı Tarifi
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        Cevizli irmik tatlısı yapımı son derece basit ve az malzeme ile yapılan hafif bir tatlıdır. Bildiğimiz irmik tatlısının ve cevizin birleşiminden oluşan bu tatlı hemen hemen her sofrada yerini alır. Evdeki malzemeler ile kolay bir şekilde yapılabilen cevizli irmik tatlısı genç yetişkin demeden herkes tarafından sevilen bir tatlıdır. Peki cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır?

        CEVİZLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

        Genel olarak hemen hemen her evin mutfağında bulunan malzemeler ile yapılabilecek bu hafif tatlı ani tatlı krizlerine karşı da muazzam bir tercih olarak bilinir. İşte cevizli irmik tatlısı yapımı için gereken malzemeler için okumaya devam edebilirsiniz…

        Cevizli irmik tatlısı malzemeleri:

        • 3 adet yumurta

        • 1 su bardağı şeker

        • 1 su bardağı sıvı yağ

        • 1 su bardağı irmik

        • 1 su bardağı un

        • 1 su bardağı yoğurt

        • 1,5 çay kaşığı karbonat

        • 2 paket vanilya

        • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

        • 1 kâse öğütülmüş ceviz

        Cevizli irmik tatlısının şerbeti için gereken malzemeler;

        • 5,5 su bardağı su

        • 4,5 su bardağı şeker

        • Yarım tatlı kaşığı limon suyu

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        CEVİZLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

        “Cevizli irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusu tatlılarda ceviz seven ve irmik tatlısını çok daha lezzetli bir hale getirmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla merak edilen bir konudur. İşte cevizli irmik tatlısının yapımı ile ilgili tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        Cevizli irmik tatlısı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 12 – 14 kişilik

        • 30 dakika hazırlama süresi

        • 25 dakika pişirme süresi

        • 1 porsiyonunda 300 kalori

        Cevizli irmik tatlısı tarifi:

        • İlk olarak derin bir tencerenin içerisine su ve şekeri koyarak şeker eriyinceye dek iyice karıştırın.

        • Ardından tencereyi ocağa alın ve kısık ateşte şerbeti pişirmeye başlayın.

        • Şerbet kaynamaya başladıktan sonra şerbetin içerisine limon suyunu ilave edin ve 20 dakika daha kaynaması için ocakta bırakın.

        • Şerbet kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenara alın.

        • İrmik tatlısı için yumurta ve şekeri derin bir kabın içerisinde mikser yardımıyla iyice çırpın.

        • Ardından kaba yoğurt ve yağı ilave ederek çırpmaya devam edin.

        • İrmik, un ve vanilyayı da ekleyerek bir süre daha çırpın.

        • Cevizlerin bir kısmını hamurun içerisine ilave edin ve bir kısmını da süsleme için ayırın.

        • Cevizleri ve karbonatı kabın içerisine ekleyerek bir süre çırpın.

        • Yağladığınız tepsinin içerisine irmik karışımını dökün ve daha önce ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.

        • Üzeri kızaran irmik tatlısını fırından alın ve şerbetin yarısını dökün. Cevizli irmik tatlısını dilimleyin ve kalan şerbeti üzerine dökerek beş dakika kadar dinlendirin. Ayırdığınız cevizler ile tatlının üzerini süsleyin. Afiyet olsun!

        CEVİZLİ İRMİK TATLISI TARİFİ için PÜF NOKTALARI

        Cevizli irmik tatlısı bazı püf noktalarına uyulduğu takdirde son derece lezzetli bir hal alır. İşte cevizli irmik tatlısının lezzetine lezzet katmak için göz ardı edilmemesi gereken bazı püf noktaları…

        • Cevizli irmik tatlısını hazırlarken tarifte kullanmanız gereken yoğurt ve yumurta gibi malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

        • Tarifi hazırlarken yumurta ve şekeri köpük köpük ve beyaz bir kıvam alana kadar güzelce çırpmaya özen gösterin.

        • Cevizli irmik tatlısını fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 1 – 2 dakika ilk sıcağını atmasını bekleyin ve ardından soğumuş olan şerbeti tatlının üzerine dökün.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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