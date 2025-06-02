Çevik kuvvet nasıl olunur? Çevik kuvvet olma şartları nelerdir?

Bu birim, gerektiğinde göstericilerle görüşme ve ikna yoluyla çözüm ararken, olayların kontrol dışına çıkması durumunda zor kullanarak müdahale eder.

Çevik Kuvvet polisleri, gaz kullanımı, tazyikli su, kalkan ve cop gibi özel ekipmanlarla donanmış olup, kalabalık yönetimi ve dağılma taktikleri konusunda yoğun eğitim alırlar. Ayrıca, hızlı hareket edebilme, disiplinli çalışma, stresle başa çıkma ve koordinasyon içinde görev yapma yetenekleriyle ön plana çıkarlar. Toplumsal olaylarda güvenliği sağlamak için farklı noktalarda konuşlanarak, şiddet eğilimli grupların oluşmasını engeller, suç işlenmesini önler ve kamu mallarına zarar verilmesini engellemek için tedbirler alırlar.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Çevik Kuvvetin varlığı, toplumsal barışın korunması ve kaosun önlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle görevleri hem zor hem de kritik bir sorumluluk gerektirir. Bu birimde görev yapan polisler, sık sık risk altındaki ortamlarda çalıştıkları için yüksek fiziksel ve mental dayanıklılığa sahip olmak zorundadır. Peki, tüm detaylarıyla çevik kuvvet ne iş yapar? İş imkanları nelerdir?

ÇEVİK KUVVET NASIL OLUNUR? Çevik Kuvvet polisi olmak için öncelikle Emniyet Teşkilatı bünyesinde polis memuru olarak görev yapmaya başlamak gerekmektedir. Bu süreç, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) veya Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nden mezuniyetle başlar; adaylar, polislik için gerekli olan yazılı sınavlar, fiziki yeterlilik testleri ve sağlık kontrollerini başarıyla tamamlamalıdır. Polis memuru olduktan sonra, birkaç yıl İçişleri Bakanlığına bağlı - çeşitli birimlerde görev yaparak deneyim kazanılır ve ardından Çevik Kuvvet bünyesine geçiş için başvuru yapılabilir. Çevik Kuvvet polisliği, özellikle kalabalık kontrolü, toplumsal olayların yönetimi ve kamu düzeninin sağlanması gibi zorlu ve kritik görevleri içerdiğinden, adaylarda yüksek fiziksel dayanıklılık, stresle başa çıkabilme yeteneği ve disiplin gibi özellikler aranır. Çevik Kuvvet personeline özel eğitimler verilir; bu eğitimler arasında kalabalık yönetimi teknikleri, savunma ve saldırı yöntemleri, kitle psikolojisi, gaz kullanımı ve zorunlu müdahale taktikleri yer alır. Ayrıca, iletişim becerileri ve hızlı karar alma kabiliyeti de bu görevde rol oynar.

REKLAM Çevik Kuvvette görev yapan polisler, toplumsal olaylar, protesto yürüyüşleri, spor karşılaşmaları ve diğer büyük kalabalıkların bulunduğu etkinliklerde güvenliği sağlamak için görevlendirilirler. Bu birimde çalışmak, hem fiziksel hem de mental anlamda yoğun bir dayanıklılık ve kararlılık gerektirir. Çevik Kuvvet polisi olmak isteyen bir kişinin önce temel polislik eğitimini tamamlayıp memur olduktan sonra, disiplinli çalışma, özel eğitim ve pratik deneyimle kendini geliştirerek bu zorlu ama bir o kadar da önemli birimde görev almaya hazır hale gelmesi gerekir. ÇEVİK KUVVET OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Çevik Kuvvet Polisi olmak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde toplumsal olaylara müdahale, asayişin temini ve kritik bölgelerin korunması gibi görevleri üstlenen özel bir birimde çalışmak anlamına gelir. Yunus Polisi'nde olduğu gibi, doğrudan "Çevik Kuvvet Polisi" olarak bir alım bulunmaz. Öncelikle normal bir polis memuru olmanız, ardından gönüllülük esasıyla ve belirli şartları sağlayarak Çevik Kuvvet birimlerine geçiş yapmanız gerekmektedir.

Öncelikle Polis Memuru Olma Şartları (PMYO veya POMEM Mezunu Olmak) Çevik Kuvvet Polisi olabilmek için ilk ve en temel şart, polis memuru olmaktır. Bunun için Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) veya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) gibi polis eğitimi veren kurumlardan birinden mezun olmanız gerekmektedir. REKLAM Eğitim Durumu: PMYO için: Lise mezunu olmak.

POMEM için: En az ön lisans veya lisans mezunu olmak.

KPSS Puanı: POMEM başvuruları için ÖSYM tarafından yapılan KPSS'den (lisans mezunları için P3, ön lisans mezunları için P93) belirlenen taban puanı almış olmak. (PMYO için KPSS şartı bulunmaz.)

Yaş Sınırı: Genellikle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak. (Alım ilanına göre farklılık gösterebilir.) Boy-Kilo Oranı: Erkek adaylar için en az 1.67 cm boy.

Kadın adaylar için en az 1.62 cm boy.

Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında olmak.

Sağlık Durumu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'ne uygun sağlık raporu almak. Özellikle renk körlüğü, görme, işitme, kalp, psikolojik rahatsızlık gibi durumların olmaması.

Fiziki Yeterlilik Sınavı: Belirlenen parkur ve spor testlerini (koşu, atlama, mekik, barfiks vb.) başarıyla tamamlamak.

Mülakat: Komisyon tarafından yapılan sözlü mülakatta başarılı olmak.

Adli Sicil Kaydı ve Güvenlik Soruşturması: Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Diğer Genel Şartlar: Silah taşımaya engel bir durumun olmaması, alkol veya uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak vb. Çevik Kuvvet Birimlerine Geçiş İçin Aranan Özel Şartlar Polis memuru olduktan sonra, bağlı bulunduğunuz birimler aracılığıyla Çevik Kuvvet birimlerine geçmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu aşamada aranacak ek şartlar şunlardır: Gönüllülük: Çevik Kuvvet birimlerinde görev almak için gönüllü olmak.

Fiziksel Yeterlilik ve Dayanıklılık: Çevik Kuvvet, yoğun fiziksel aktivite ve uzun saatler ayakta kalmayı gerektiren bir birimdir. İyi bir fiziksel kondisyona, dayanıklılığa ve çevikliğe sahip olmak esastır. Fiziki testler ve spor mülakatları geçiş sürecinde rol oynar.

Disiplin ve Takım Çalışması: Toplumsal olaylara müdahalede uyum ve koordinasyon çok önemlidir. Bu nedenle yüksek disiplin anlayışı ve takım çalışmasına yatkınlık aranır.

Stres Yönetimi: Kalabalık ve gergin ortamlarda soğukkanlı kalabilme, stres altında doğru karar verebilme yeteneği kritik değere sahiptir.

İletişim Becerileri: Toplumsal olaylarda iletişim kurma ve gerilimi düşürme becerisi.

Sağlık Durumu: Göreve engel teşkil edecek herhangi bir kronik hastalığın bulunmaması ve genel sağlık durumunun iyi olması. Çevik Kuvvet, Emniyet teşkilatının en görünür ve dinamik birimlerinden biridir. Yoğun ve bazen tehlikeli olabilen görev tanımı nedeniyle, bu birimde görev yapacak personelin hem fiziki hem de psikolojik olarak çok güçlü olması beklenir.