Cevdet Yılmaz'dan Duran'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Sayın @fahrettinaltun’a bugüne kadarki kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.



İletişim Başkanlığı görevini devralan Sayın @burhanduran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu… — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 9, 2025

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Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Sayın Fahrettin Altun’a bugüne kadarki kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İletişim Başkanlığı görevini devralan Sayın Burhanettin Duran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atamaların hem yol arkadaşlarımız hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.