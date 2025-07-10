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        Haberler Gündem Cevdet Yılmaz'dan Duran'a kutlama mesajı - Güncel haberler

        Cevdet Yılmaz'dan Duran'a kutlama mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran'ı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 00:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 00:25
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        Yılmaz'dan Duran'a kutlama mesajı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı görevine atanan Burhanettin Duran'ı kutladı.

        Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabında, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini devreden Sayın Fahrettin Altun’a bugüne kadarki kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İletişim Başkanlığı görevini devralan Sayın Burhanettin Duran’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu atamaların hem yol arkadaşlarımız hem de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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