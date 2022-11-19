BÜYÜK PATLAMADAN ÖNCE NE VARDI?

Büyük patlama genel olarak evrenin ve her şeyin başlangıcı olarak görülür. Bilime göre yaklaşık 13.8 milyar yıl önce büyük patlama meydana geldi ve evren genişleyerek “var olmaya” başladı.

Peki büyük patlamadan önce ne vardı? İşte tam bu noktada bilim yetersiz kalıyor ve sorulara cevap veremiyor. Olası cevapların hepsi ise kafa karıştırıcı olabilir.