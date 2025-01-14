ÇEV Sanat'tan 'Barış Konseri'

ÇEV Sanat, genç yeteneklerini dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez ile bir araya getirdiği “Barış Konseri”ni 13 Ocak Pazartesi akşamı Zorlu PSM’de gerçekleştirdi.

Konserde, ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerinden Defne Güngör (keman), İdil Bursa (çello) ve Tarık Kaan Alkan (piyano), dünya barışı için sahne aldı.

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Onlara, dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez eşlik etti.

ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nın şefliğini ise ünlü maestro İbrahim Yazıcı üstlendi.

Gecede ayrıca ÇEV Sanat mezunlarından, Berklee College of Music’te akademisyen olan Prof. Utar Artun’un Barışa Çağrı adlı eserinin prömiyeri gerçekleştirildi.

Bu özel eseri genç sanatçılar, Pablo Ferrandez ile birlikte seslendirdi. Orkestranın şefliğini ise Hochschule für Musik Hannover’de eğitimine devam eden Kerem Tunçer yaptı.

"YENİ NESİL SANATÇILAR TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ELÇİLERİ OLACAK"

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin gönüllü olarak üstlendiği gecede, ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, konserlerin düzenlenme amacını şu sözlerle ifade etti:

“Dünyaca ünlü sanatçılarla genç sanatçıları aynı sahnede buluşturmanın, genç sanatçıların kendilerini geliştirmesi açısından önemini” belirtirken, ÇEV Sanat olarak 'yeni nesilde yetişen genç sanatçıları ülkemize kazandırmayı' amaçladıklarından bahsetti.

ÇEV Vakfı Başkanı Ahmet Altınel ise konuşmasında, yetenekli genç sanatçılara verilen desteğin önemine dikkat çekti ve bu tür projelerin Türkiye’nin kültürel geleceği için taşıdığı değeri vurguladı.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, ÇEV Sanat’ın başarılı projelerini yakından takip ettiğini belirterek, Bakanlığın “Harika Çocuklar” projesiyle ilgili gelişmelerden bahsetti. “Yetenek Her Yerde” projesiyle çeşitli şehirlerdeki yeteneklere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Genç sanatçılar adına sahnede söz alan, vakfın müzik eğitimine destek olduğu şef Kerem Tunçer, “Barışın sesini, müziğin sınırları kaldıran gücüyle ve sanatla duyurmanın en güzel yol olduğundan” bahsetti. ÇEV Sanat’ın da genç sanatçılara müzik yolculuğundaki desteğinin çok büyük önemi olduğunu ve tüm sanatseverlerin genç sanatçılara desteklerinin devam etmesini temenni etti.

Ardından projenin sponsorlarına plaket sunuldu. GECEDE SESLENDİRİLEN ESERLER Genç sanatçılar, gecede klasik müzik dünyasının önde gelen eserlerini seslendirdiler: A. Vivaldi: Çello İkili Konçerto P. Sarasate: Carmen Fantezi G. Hendel: Passacaglia S. Rachmaninoff: Çello-Piyano için Vokal J.S. Bach: Piyano Konçertosu D. Popper: Macar Rapsodisi A. Piazzola: Mevsimler (İlkbahar) U. Artun: Barışa Çağrı