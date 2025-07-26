Otellerin çeşitli ebatlarda depolarla, birtakım sistemlerle ya da bir kısmı da artezyen kuyularla bu konuyla alakalı önlemler alındığını söyleyen Alaçatı Turizm Derneği (ATD) Başkanı Kerem Ünsal "Şu haliyle çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. O yüzden tatilcilerimizin endişe edeceği bir durum yok. Ancak devam ederse belki o zaman bir problemden bahsedebiliriz ama o konuda da yetkililerin kısa zamanda bir çözüm üreteceğine inanıyorum. İZSU ile DSİ arasında görüşmeler devam ediyor. Şu an bu duruma hazırlıklıyız ama problemin kısa sürede çözülmüş olması gerekiyor" dedi. Hem vatandaşlara hem de işletmelere su tasarrufu çağrısında bulunan Ünsal, "Tasarruf çok önemli bir konu. Kesintiler gece yapılacağı için eksikliği çok fazla hissedilmeyecektir ancak gündüz saatlerinde kesinti olmamasını umuyoruz" diye konuştu.