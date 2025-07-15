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        Haberler Bilgi Magazin Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ve oyuncuları

        Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 15 Temmuz Salı akşamı beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Özer Feyzioğlu oturmaktadır. Halterde dünya şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Peki, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:32
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        • 1

          Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun paylaştığı film, ilgi çekici senaryosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Filmin çekimleri Türkiye , Bulgaristan , Melbourne , Brezilya, İngiltere, ABD ve Moskova'da gerçekleştirildi. Peki, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin konusu ve oyuncuları...

        • 2

          CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NEDİR?

          Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır. Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.

        • 3

          CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

          Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

          Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

          Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

          Gürkan Uygun - Enver Türkileri

          İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

          Uğur Güneş - Cemal Tunalı

          Renan Bilek - Remzi

          Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

          Bülent Alkış - Atalay Göktuna

          Levent Ülgen - Can Pulak

          Berat Yenilmez - Selim Egeli

          CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri Türkiye , Bulgaristan , Melbourne , Brezilya, İngiltere , ABD ve Moskova'da gerçekleştirildi

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