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        Cennet Mahallesi'nin Beter Ali'siydi! Rol arkadaşlarından Özkan Uğur'a veda!

        Türkiye'nin usta sanatçılarından ve oyuncularından biri olan Özkan Uğur, hayatını kaybetti. 13 yıldır lenfoma kanseri ile mücadele eden MFÖ üyelerinden Uğur'a, Beter Ali'yi canlandırdığı Cennet Mahallesi dizisindeki rol arkadaşları veda etti.

        Habertürk
        Giriş: 09.07.2023 - 10:23
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          Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alınmıştı. 29 Mayıs'tan beri hastanede yaşam savaşı veren sevilen isim hayatını kaybetti.

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          Ölümüyle tüm sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, 13 yıldır lenfoma ile mücadele ediyordu. Geçtiğimiz yıl hastalığının nüksettiğini duyuran usta sanatçı, akıllı ilaç tedavisine başlamış ve bir süre sahnelere ara vermişti.

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          Tedavisi devam ederken hastalığının gerilemesiyle tekrar sahnelere dönen Özkan Uğur, geçtiğimiz 29 Mayıs ayında yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 

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          8 Temmuz günü hayatını kaybeden Özkan Uğur için 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11'00 de tören düzenlenecek. Uğur'un cenazesi, Taksim Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek

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          Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali'nin aşık olduğu Pembe karakterini canlandıran oyuncu Melek Baykal vedasını şu cümlelerle yaptı:

          "Özkanııım canııım niyeee be canım? Ne kadar ümitlenmiştik oysa… Çook üzgünüm çook. Dünyanın en güzel adamını kaybettik. Başta ailesi Aysunuma evladı Alişanıma tüm sevenlerine sanat camiasına sabırlar diliyorum. Sevenlerin seni asla unutmayacak Özkanııım. Her zaman güzel hatırlayacak"

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          Ünlü sanatçıya bir veda da ünlü manken Çağla Şıkel'den geldi. Özkan'a vedasını şu cümleler ile yaptı: 

          "Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin.

          Eşsiz Özkan Abim…

          Tarifsiz bir üzüntü içindeyim…

          Seni hep çok seveceğim."

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          Cennet Mahallesi'nde Ferhat karakterini canlandıran Alişan ise Özkan Uğur'a şu cümlelerle veda etti:

          "Çok üzgünüm,çok üzgünüz..Herşeyden önce kalbi tertemiz ve büyük bir ustayı kaybettik... Seni tanıdığım için ve seninle çalıştığım için çok gururluyum Özkan Abi..O güzel kalbinin mükafatını İnşallah Cennet'te alacaksın..Başta ailen olmak üzere biz sevenlerinin başı sağolsun..Mekanın cennet olsun abi..."

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          Özkan Uğur'un ailesi de sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

          "Özkan Uğur'umuzu kaybettik.

          İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

          Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"

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