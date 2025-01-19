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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Cenk Tosun: Mourinho çok babacan davranıyor - Fenerbahçe Haberleri

        Cenk Tosun: Mourinho çok babacan davranıyor

        Fenerbahçe'nin forveti Cenk Tosun, 4-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, " Mourinho çok babacan davranıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 21:36 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:36
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        "Mourinho çok babacan davranıyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin forveti Cenk Tosun, galibiyeti değerlendirdi.

        "MOURİNHO ÇOK BABACAN DAVRANIYOR"

        Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir duygu gol atmak. İlk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa maçına odaklanacağız." dedi.

        Jose Mourinho için de konuşan Cenk, "Hocamla hepimizin arası çok iyi. Bize çok babacan davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi insan. Az forma şansı buldum ama hoca bugün bana güvendi. Ben de golümü attım. Hazır olduğumu gösterdim. İyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca şans verdikçe ben de elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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