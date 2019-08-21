Beşiktaş'ın forvet adayları arasında olduğu konuşulan Cenk Tosun, önemli açıklamalarda bulundu. Everton'da forma giyen milli yıldız, NTV Spor'un haberine göre Kartal'dan teklif aldığını doğrularken "Beşiktaş yönetimi bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyah-beyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra da bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

İlk hedefinin Everton'da sürekli forma bulmak olduğunu da söyleyen 28 yaşındaki oyuncu sözlerini şöyle noktaladı: "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim."