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        Haberler Magazin Cengiz Bozkurt'un 'Star Wars' sevdası

        Cengiz Bozkurt'un 'Star Wars' sevdası

        Bilim - kurgu sinemasının etkileyici serilerinden Star Wars'un ikinci filmi 'The Empire Strikes Back', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 27.06.2025 - 13:55
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        'Star Wars' sevdası
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        Bilim - kurgu sinemasının etkileyici serilerinden Star Wars'un ikinci filmi 'The Empire Strikes Back', Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluştu. Gösterime bir 'Star Wars' hayranı olan Cengiz Bozkurt da katıldı.

        Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleştirilen 'Movies in Concert' etkinlikleri kapsamında, İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sinema ve canlı müziği bir araya getiren etkinlikte, orkestrayı şef David Mahoney yönetti.

        Mahoney konser öncesinde, sinemaseverleri Türkçe olarak; "Hepiniz hoş geldiniz" diye selamladı. Etkinliğe, sinemaseverler, renkli kostümlerle katıldı.

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        Besteci John William'sın unutulmaz müzikleri, 100 kişilik orkestra tarafından canlı olarak seslendirilirken, dev beyaz perdede filmin tamamı orijinal dilinde İngilizce olarak, Türkçe alt yazılı gösterildi.

        John Williams; 'En İyi Orijinal Film Müziği' dalında Akademi Ödülü kazandığı 1977 yapımı 'Star Wars: Yeni Bir Umuttan' başlayarak Star Wars efsanesinin dokuz filminin de müziklerini yaptı, bazı filmlerin müzikleriyle de 'En İyi Orijinal Film Müziği' dalında aday gösterildi.

        Film müzikleri orkestrası yönetimindeki en önemli isimlerden biri olan, Klasik Brit Ödülü sahibi İngiliz orkestra şefi David Mahoney ise bugüne kadar önemli pek çok konserde orkestra şefi olarak yer aldı.

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        #star wars
        #The Empire Strikes Back
        #Cengiz Bozkurt

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