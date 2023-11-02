Cemre Kemer ikinci kez anne olacak: Hamileler toplansın

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun solistlerinden Cemre Kemer, 2020'nin Aralık ayında uzun süre aşk yaşadığı Emir Medina ile sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Kemer, Kızları Karla'yı 2021'in Temmuz ayında kucağına almıştı. Çiften müjdeli bir haber daha geldi.