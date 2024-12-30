Cemil Tugay: Körfez için talebimiz Bakanlıkça reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, X hesabından yaptığı açıklamada "Körfez'e deşarj yapan işletmeleri ve kirliliğe neden olan gemileri denetleyebilmek için oluşturduğumuz yetki talebi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi. Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık’tan da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Kirlilik kaynaklarının önüne geçmemiz gerek. Bu konuda bize yetki vermeyen Bakanlık’ın Körfez için harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

REKLAM advertisement1 Körfez'e deşarj yapan işletmeleri ve kirliliğe neden olan gemileri denetleyebilmek için oluşturduğumuz yetki talebi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından reddedildi.



Körfez temizliği konusunda üzerimize düşenden fazlasını yapıyoruz. Bakanlık’tan da üzerine… — Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) December 30, 2024 *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.