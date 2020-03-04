Yılmaz katıldığı bir programda da Sarıkaya ile ilgili sürpriz bir açıklama yaparak adeta aşkını itiraf etmişti.



İbrahim Selim’e konuk olan Cem Yılmaz’a 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' diye sorulunca, “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona o stalk mu oluyor” diye cevap vermişti.



(Stalk, gizlice takip etmek manasında kullanılıyor.)