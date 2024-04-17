Cem Yılmaz, göz muayenesine gittiğini kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, paylaşımı da bu nedenle yaptığını ifade etti.