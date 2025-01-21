Cem Yılmaz'dan, milli yas nedeniyle gösteri erteleme duyurusu
Cem Yılmaz, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından ilan edilen milli yas nedeniyle 22 ve 23 Ocak'ta yapılması planlanan gösterilerini ileri bir tarihe erteledi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
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Bu acı olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
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Cem Yılmaz da yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 22 ve 23 Ocak'ta yapılması planlanan gösterilerini iler tarihe ertelediğini söyledi.
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Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Seyircimize duyuru: Bolu otel yangınında hayatını kaybeden canlarımız için ilan edilen milli yas nedeniyle gösterilerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir."